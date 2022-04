Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nach von Freitag auf Samstag in Hockenheim. Der Unbekannte beschädigte, nach derzeitigem Kenntnisstand beim Vorbeifahrer einen am Fahrbahnrand des Holzwegs zum Parken abgestellten Dacia. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach davon. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell