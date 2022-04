POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jevr

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemitteilung der Polizei Jever

Jever (ots)

Kennzeichendiebstähle In der Nacht vom Donnerstag, 14.04 auf Karfreitag den 15.04.22 wurden an insgesamt 6 Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen geparkter Fahrzeuge in Schortens, im Bereich des Bahnhofes, entwendet. Die Täter rissen die Kennzeichen mitsamt der Halterung von den Fahrzeugen ab. Das Abreißen der Kennzeichenhalterungen könnte Lärm verursacht haben. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Jever, Telefonnummer 04461/9211-0, in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht Ebenfalls in der Nacht zum Karfreitag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Hotels im Fasanenweg in Horumersiel eine Verkehrsunfallflucht. Ein Hotelgast parkte sein Fahrzeug gegen 20:00 Uhr vor dem Hotel. Als er dieses am nächsten Tag gegen 09:00 Uhr nutzen wollte stellte er fest, dass dieses am Kotflügel hinten links "frische" Beschädigungen aufwies. Auf Grund der Beschädigung ist davon auszugehen, dass ein anderer Pkw-Fahrer die Schäden beim Ein,- bzw. Ausparken verursacht hat. Der unfallflüchtige Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen.

