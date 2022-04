Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 14.04.2022 bis 15.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Brand/Explosion in einem Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagnachmittag, um 15.33 Uhr, wurde der Polizei ein Brand/eine Explosion in der Kaakstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass es sich bei dem Tatort um eine ehemalige Gaststätte handelte, die zur Zeit als Materiallager von einer dort am Haus arbeitenden Firma genutzt wird. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zu einer Explosion/einem Brand. Dadurch wurden sämtliche Fenster zur Straßenseite zerstört und eine Stahltür, welche zum dortigen Hausflur führte, mit Rahmen aus der Mauer gedrückt. Da das Haus zur Zeit eingerüstet und mit einem Netz versehen ist, wurde lediglich ein Pkw, der direkt vor dem Haus geparkt war, leicht beschädigt. Weitere Folgeschäden durch herumfliegende Glassplitter blieben glücklicherweise aus. Beim Ablöschen des Feuers wurde ein 46jähriger Hausbewohner durch das Einatmen der Rauchgase verletzt.

Brand eines Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in der Weserstraße in Vollbrand. Zwei daneben befindliche Pkw wurden ebenfalls beschädigt. Weitere Ermittlungen dauern noch an! Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl

Bereits in der Nacht vom 01.04. 2022, 18.00 Uhr, auf den 02.04.2022, 07.00 Uhr, wurde in einer Firma in der Raffineriestraße in Wilhelmshaven eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten sämtliche Kupferkabel aus der Firma. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt sechs Pkw im Ölhafendamm (Heppens) beschädigt. In allen Fällen wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite der Pkw zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell