Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbrüche in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Scheiben von vier Pkw ein, die in der Rügenerzeile in Höhe der Hausnummer 64 sowie in der Oderstraße in Höhe der Hausnummern 24 und 57 parkten. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen fest installierte Displayeinheiten und Navigationsgeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

