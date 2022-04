Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrügerische Anwaltsschreiben, Schockanrufe und WhatsApp-Nachrichten von vermeintlichen Angehörigen in Notlage - Bürgerinnen und Bürger werden zur Vorsicht aufgerufen!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kommt es derzeit zu vermehrten Anzeigenerstattungen bezüglich versuchter Betrugsfälle. Die Bürgerinnen und Bürger schildern hierbei vornehmlich, ein Schreiben betitelt als "Vorgerichtliche Mahnung" einer Anwaltskanzlei aus München erhalten zu haben, in welchem sie aufgefordert werden, mittels Lastschriftverfahren einen Betrag von 289,50 Euro an eine Lotto Zentrale zu zahlen. Weder die besagte Anwaltskanzlei noch die Lotto Zentrale sind jedoch existent. Aus diesem Grund warnt die Polizei davor, Schreiben solcher Art unmittelbar und ohne weitere Prüfung Folge zu leisten. Seien Sie kritisch, ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens hinzu oder gehen Sie zur Polizei, um sich Klarheit und Sicherheit zu verschaffen! Weiterhin gehäuft treten auf die sogenannten "Schockanrufe" oder Nachrichten per Whatsapp, in denen ein angeblich naher Angehöriger mit einer neuen Handynummer um Geld bittet. In diesen Fällen rät die Polizei: Seien Sie auch hier misstrauisch! Wenn Geld von Ihnen gefordert wird, sollten Sie hellhörig werden - und in Ruhe den Wahrheitsgehalt bzw. die Rechtmäßigkeit überprüfen! Lassen Sie sich durch Schreiben und/oder Anrufe nicht unter Druck setzen und zu schnellem Handeln drängen!

Bei weiterem Beratungsbedarf können Sie sich an die Präventionsansprechpartner der PI Wilhelmshaven/Friesland wenden: In Wilhelmshaven steht Ihnen Katja Reents unter der Rufnummer 04421-942-108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im Landkreis berät Sie Tanja Horst vom Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461-9211-181. Eugen Schnettler ist der Ansprechpartner im Polizeikommissariat Varel und erreichbar unter der Telefonnummer 04451-923-146. Zudem steht der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Teefonnummer 04421-7780942 für eine Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell