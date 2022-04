Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Jugend-und Vereinshaus Weberei

Varel (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in die Räumlichkeiten der Weberei in der Oldenburger Straße in Varel. Im Gebäudeinneren wurden weitere verschlossene Türen aufgehebelt. Angaben zum erlangten Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Es entstand jedoch ein beträchtlicher Schaden an Fenster und Türen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

