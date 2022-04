Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschenraub in Jever - Weitere Zeugen gesucht!

Jever (ots)

Am gestrigen Montag, 11.04.22, um 17:27 Uhr, kam es zu einem Handtaschenraub in Jever. Eine 75-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann waren als Spaziergänger auf dem Gehweg zwischen der Straße Am Wall und der Duhmsgraft unterwegs, als ihnen zwei männliche Jugendliche entgegenkamen. Einer der Jugendlichen zerrte an der mitgeführten Handtasche der Frau, welche jedoch Gegenwehr leistete. Schließlich stießen beide Jugendliche die Frau zu Boden, woraufhin sie deren Tasche ergreifen und flüchten konnten. Der Ehemann des Opfers nahm die Verfolgung der flüchtenden Täter noch auf, konnte diese jedoch nicht einholen. Aufgrund von Zeugenangaben sind die Identitäten der Jugendlichen zwischenzeitlich geklärt. Es handelt sich um zwei amtsbekannte 15-jährige Jugendliche. Durch den Sturz erlitt die 75-Jährige leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04461- 92110 bei der Polizei in Jever zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell