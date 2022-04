Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Varel

Varel

Betrug über Whatsapp - Vermeintlicher Sohn mit neuer Nummer - die Polizei warnt Am Mittwoch fiel eine Bürgerin aus Varel einem Betrug über den Messengerdienst "Whatsapp" zum Opfer. Die 67-jährige Geschädigte erhielt von einer unbekannten Handynummer die Bitte, schnellstmöglich Geld auf das in der Textnachricht angegebene Konto zu überweisen. Der Absender gab sich als Sohn der Dame aus, der nun eine neue Handynummer hätte und sich in einer finanziellen Notlage befände. Nach Überweisung eines ersten Geldbetrags forderte der Täter am Folgetag eine erneute Überweisung. Erst hiernach kam es zur Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor vermeintlichen Tätern, die sich als nahe Angehörige mit neuer Handynummer ausgeben um hierdurch Geld von zumeist älteren Mitbürgern zu erlangen.

Varel

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 18 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Osterloh-Straße in Varel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines dort am Straßenrand geparkten Lieferwagens (VW Crafter in rot) kam gegen 18:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug und musste hierbei feststellen, dass die linke Schiebetür des Lieferwagens stark beschädigt wurde. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfall bzw. Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Varel (Telefon: 04451-923-0) zu melden.

Varel

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:45 und 15:30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich- Straße in Varel, auf dem dortigen Supermarktparkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei musste die 24-jährige Fahrerin eines grauen VW Golfs nach ihrem Einkauf feststellen, dass ihr auf dem dortigen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug seitlich beschädigt worden ist. Die Polizei sicherte die Spuren am Unfallort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Varel (04451-923-0) zu melden.

Varel

Versammlung "Mahnwache für den Frieden in der Ukraine"

Am Samstagvormittag, von 11:00 bis 11:30 Uhr, fand auf dem Vareler Schlossplatz die zuvor angezeigte Versammlung mit dem Titel "Mahnwache für den Frieden in der Ukraine" statt. Es nahmen ca. 20 Personen an der ortsfesten Versammlung teil.

