POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever

Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsereignis Am Freitagmorgen melden mehrere Verkehrsteilnehmer eine auffällige Fahrweise eines gelben VW Kleinwagen, der die A 29 in Richtung Wilhelmshaven in Schlangenlinien befahren soll. Die Fahrt setzt sich den Mitteilungen nach am Wilhelmshavener Kreuz über die B 210 in Richtung Roffhausen nach Wilhelmshaven fort. Hier soll der ...

mehr