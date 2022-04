Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsereignis

Am Freitagmorgen melden mehrere Verkehrsteilnehmer eine auffällige Fahrweise eines gelben VW Kleinwagen, der die A 29 in Richtung Wilhelmshaven in Schlangenlinien befahren soll. Die Fahrt setzt sich den Mitteilungen nach am Wilhelmshavener Kreuz über die B 210 in Richtung Roffhausen nach Wilhelmshaven fort. Hier soll der benannte Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sei, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen und ausweichen musste. Am Ortseingang Wilhelmshaven konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer infolge Übermüdung nicht zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges geeignet sein könnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Verkehrsteilnehmer die als Zeugen in Frage kommen könnten oder gar behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter 04421/9420 zu melden.

Verkehrsunfall / Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagnachmittag kommt es an der Kreuzung Peterstraße/Mitscherlichstraße zu einem Verkehrsunfall. Bei Rotlicht warten auf dem linken Fahrstreifen der Peterstraße mehrere Fahrzeuge. Eine nachfolgende 22jährige Fahrzeugführerin fährt auf das letzte Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß werden die Insassen des wartenden Pkw leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wird bei der Verursacherin eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 %o festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell