Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Dangast

Varel (ots)

Die Abwesenheit einer Hausbewohnerin nutzten Unbekannte am Montag, 11.04.22, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr, um sich Zugang zu einem Einfamilienhaus im Kukshörner Weg zu verschaffen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell