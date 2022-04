Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nach versuchter Flucht erfolgt die vorläufige Festnahme eines 23-Jährigen

Varel (ots)

Den richtigen Riecher hatten zwei Polizeibeamte aus Varel, die am vergangenen späten Freitagabend (08.04.2022) einen jungen Mann kontrollieren wollten. Dieser war den Beamten bereits in der Vareler Innenstadt aufgefallen. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen ergaben sich erste Verdachtsmomente im Hinblick auf den möglichen Besitz von Betäubungsmitteln. Nach der Eröffnung des Tatverdachts flüchtete der aus Varel kommende 23-Jährige, konnte jedoch nach nur wenigen Metern gestellt werden. Die Durchsuchung seines mitgeführten Rucksackes führte zum Auffinden von ca. 200 Gramm Marihuana, so dass der 23-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Aufgrund der im Rucksack mitgeführten Menge an Betäubungsmitteln, besteht der dringende Tatverdacht des unerlaubten Handels mit einer nicht geringen Menge Cannabis, so dass die Beamten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Eine durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten führte u.a. zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.

