Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar, Lange Straße, Höhe Forstgasse, Donnerstag, 09.12.2021, ca. 15.00 Uhr

USLAR (Fie) - Diebstahl einer Einkaufstasche

Die 89-jährige Geschädigte aus Uslar befindet sich nach ihrem Weihnachtseinkauf in der Langen Straße, Ecke Forstgasse, in Uslar. Als sie dort einen Moment verweilt, wird ihr durch einen bislang unbekannten Täter die mitgeführte Einkaufstasche im Vorbeigehen ohne Gewalteinwirkung entwendet. Der Täter entfernt sich daraufhin über die Lange Straße in Richtung Rathaus und kann anschließend durch die Geschädigte nicht mehr wahrgenommen werden. In der Einkaufstasche befanden sich mehrere kosmetische Artikel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte beim Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell