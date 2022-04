Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Bäckerfilialen - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Montag, 11.04.22 auf Dienstag, 12.04.22, kam es in Wilhelmshaven und Schortens zu Einbrüchen in zwei Bäckerfilialen. In Wilhelmshaven wurde eine Filiale in der Preußenstraße angegangen. Die Eingangstür wurde aufgehebelt und ein Tresor entwendet. In Schortens gingen die Täter nach demselben Muster vor- auch hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und ein Würfeltresor mit Bargeld entwendet. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung: Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht und möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen nehmen bitte Kontakt mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 oder mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 auf.

