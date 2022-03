Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Böbingen (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße "Am Triefenbach" kam es bereits am Freitagabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23 Uhr. Die Bewohner bemerkte bei der Heimkehr, dass Unbekannte über eine Terrassentür in das Anwesen eingebrochen waren und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt hatten. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

