Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - E-Bike gestohlen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In der Staatsstraße wurde am vergangenen Mittwoch (16.03.2022, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr) ein grünes E-Bike der Marke "Victoria" entwendet. Das Damenrad war verschlossen an einem Fahrradständer abgestellt. Als die 55 Jahre alte Geschädigte am Abend mit dem Rad wegfahren wollte, stellte sie den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige über das Onlineportal. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass polizeilich relevante Sachverhalte bzw. Strafanzeigen jederzeit unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell