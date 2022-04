Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nach dem Diebstahl eines Pkw Opel in Grabstede erfolgte noch am gleichen Tag die Festnahme eines Jugendlichen aus dem Landkreis Friesland

Varel (ots)

Unter dem Motto: 'Schneller als die Polizei erlaubt' kam es am Mittwochnachmittag (13.04.2022) zu der Festnahme eines Jugendlichen aus dem Landkreis Friesland. Was war passiert? Am Mittwochmorgen wurde der Diebstahl eines älteren PKW vom Gelände einer Firma in der Grabsteder Straße angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug in der Nacht zuvor, offensichtlich mit den Originalschlüsseln, entwendet. Gleichzeitig wurde der Diebstahl von Kennzeichen angezeigt, die nicht ursprünglich zu diesem Fahrzeug gehörten. Zeugenhinweise ergaben erste Verdachtsmomente und den mutmaßlichen Aufenthaltsort des entwendeten Pkw, so dass die eingesetzten Polizeibeamten das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf einem Tankstellengelände in Seghorn feststellen konnten. In dem kontrollierten Pkw saßen ein Jugendlicher aus dem Landkreis Friesland und sowie ein Heranwachsender aus Bockhorn. Beide wurden zum Polizeikommissariat Varel verbracht, gegenüber dem Jugendlichen wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Im Rahmen der Anschlussmaßnahmen wurden die entwendeten auswärtigen Kennzeichen aus Meißen (MEI) am PKW festgestellt sowie weitere Kennzeichen (mit WHV-Kennung) im Fahrzeug aufgefunden. Bei der Kontrolle ergab sich außerdem der Verdacht, dass der Jugendliche das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Beamten leiteten u.a. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein, die ergänzenden Ermittlungen dauern an. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung: Wer das entwendete Fahrzeug, einen blauen Opel Vectra Kombi (älteres Modell) mit MEI-Kennzeichen, insbesondere die Insassen im öffentlichen Verkehrsraum gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

