POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.04.2022 (Wilhelmshaven)

Zetel (ots) - Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in Geschäftsräume in der Schulstraße in Zetel ein. Aus dem Inneren wurde u.a. Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 ...

