POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrer stürzt wegen Splitt auf der Straße - leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Kenzingen: Zu einem Hundebiss kam es am Dienstag, 02.08.2022, gegen 09:50 Uhr in der Breitenfeldstraße. Hierbei wurde eine 47-jährige Geschädigte in den Arm gebissen. Der als mittelgroß mit schwarzem kurzem Fell beschriebene Hund wurde durch eine junge Frau an einer Schleppleine mitgeführt. Die unbekannte Hundehalterin soll ...

mehr