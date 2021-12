Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Audi aufgebrochen: Autobesitzer und Trainingspartner machen mit Haftbefehl gesuchten Täter dingfest

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Mithilfe von zwei couragierten Zeugen hat ein 37-jähriger Audi-Besitzer am gestrigen Mittwochabend einen Mann dingfest gemacht, der zuvor sein Auto aufgebrochen hatte. Der 32-jährige Mann hatte gegen 19 Uhr in der Straße "Die Schlagd" eine Scheibe an dem geparkten Audi eingeschlagen und einen Laptop aus dem Auto gestohlen. Dabei hatte er sicherlich nicht damit gerechnet, dass er von dem Zeugen beobachtet wurde, der gemeinsam mit dem Audi-Besitzer in einem dortigen Sportstudio trainierte. Sofort nahmen der über den Auto-Aufbruch informierte 37-Jährige und die beiden Trainingspartner die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Gemeinsam konnte die drei Männer den 32-Jährigen bereits auf der Fuldabrücke stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Ost festhalten. Wie die Polizisten im Anschluss feststellten, lag gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor. Darüber hinaus besteht bei dem wohnsitzlosen Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit der Verdacht der unerlaubten Einreise, weshalb nun neben dem Autoaufbruch auch wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt wird. Nach den polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 32-Jährigen zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell