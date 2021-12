Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Volksverhetzung und Angriff auf 16-Jährige im Bus: Polizei erbittet Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einem Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung sucht die Kasseler Polizei Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Die Tat hatte sich am Dienstagnachmittag gegen 17:25 Uhr in Kassel in einem Bus ereignet. Das Opfer, eine 16-jährige aus Kassel, war zu dieser Zeit mit ihren Freundinnen an der Haltestelle Mauerstraße in den Linienbus Richtung Hauptbahnhof eingestiegen. Dort habe sie der Unbekannte, der bereits als Fahrgast im Bus saß, angesprochen und ihr Komplimente gemacht. Nachdem die Jugendliche dem Mann deutlich gesagt hatte, dass er dies unterlassen soll, habe er sie lautstark aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe rassistisch beleidigt und volksverhetzende Aussagen getätigt. Im weiteren Verlauf soll der Täter ihr ein Bein gestellt haben, als sie zum Aussteigen am Hauptbahnhof an seinem Sitzplatz vorbeiging. Die 16-Jährige bemerkte dies aber rechtzeitig, sodass sie nicht stürzte. Allerdings habe der Mann ihr unmittelbar danach mit der Hand von hinten gegen den Kopf geschlagen. Da die Jugendliche eine Kapuze trug, erlitt sie glücklicherweise keine Verletzung. Der Täter stieg ebenfalls am Hauptbahnhof aus und lief in das Bahnhofsgebäude, wo sich seine Spur verliert. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Streife des Polizeireviers Mitte und Beamte der Bundespolizei verlief ohne Erfolg. Den Täter beschreiben das Opfer und die Zeuginnen wie folgt:

- 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, normale Statur, dunkle gelockte Haare, "Ziegenbart", trug eine Jacke in den Farben Rot, Weiß und Schwarz sowie eine graue Hose, sprach gebrochen Deutsch, arabisches Äußeres.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

