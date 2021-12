Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Baunataler Schule: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in das Verwaltungsgebäude einer Schule in Baunatal-Großenritte eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam an der Eingangstür gehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Burgbergstraße gelangt. Dort brachen sie weitere Türen sowie Schränke auf und durchsuchten sämtliche Räume. Mit ihrer Beute, Bargeld und Briefmarken, flüchteten die Täter wieder über die aufgehebelte Tür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Wann genau die Einbrecher in der Nacht agierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

