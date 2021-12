Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausbewohnerin ertappt morgendliche Einbrecher im Treppenhaus: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Mittwochmorgen versuchten zwei bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe einzubrechen. Als sie sich brachial an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus zu schaffen machten, wurden sie auf frischer Tat von einer Hausbewohnerin ertappt. Daraufhin ergriffen die Einbrecher unerkannt die Flucht. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Der Notruf der Zeugin über die soeben ertappten und geflüchteten Einbrecher aus der Saarlandstraße, Ecke Hasselweg, war um 8:35 Uhr bei der Polizei eingegangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden 25 bis 30 Jahre alten Männern, die dunkle Kapuzen und blaue Hosen trugen, verlief leider ohne Erfolg. Wie die Hausbewohnerin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte sie laute Geräusche aus dem Treppenhaus gehört. Als sie dort nach dem Rechten schaute, entdeckte sie im Erdgeschoss die beiden Männer, die sich mit einem Hebelwerkzeug an der Wohnungstür ihres Nachbarn zu schaffen machten. Bei Erblicken der Zeugin flüchteten die beiden Täter sofort in den Hasselweg in Richtung Walther-Schücking-Platz. Wie sich bei der anschließenden Tatortaufnahme herausstellte, hatten die Einbrecher zuvor die Haustür des Mehrfamilienhauses gewaltsam aufgehebelt und waren so in das Treppenhaus gelangt.

Hinweise zu dem Einbruch werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell