Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Motorrollerfahrer erleidet Frakturverletzung bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Eine Frakturverletzung hat sich ein 51 Jahre alter Motorrollerfahrer am Mittwochmorgen, 03.08.2022, gegen 05:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lauchringen zugezogen. Eine 42-jährige Autofahrerin hatte die Vorfahrt des von rechts kommenden Rollerfahrer an einer Kreuzung im Gewerbegebiet Wiggenberg missachtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Rollerfahrer stark ab und stürzte in der Folge auf die Straße. Dabei zog er sich die Verletzung zu. Zur ambulanten Versorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

