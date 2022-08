Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee/Desselbach: Großeinsatz nach Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 01.08.2022, gegen 12.15 Uhr kam es im Bereich Dresselbach/Schluchsee zu einem Flächenbrand. Aus bislang unbekannter Ursache entstand auf einem mittels Schafzäunen eingesegneten Hügel in Dresselbach ein Fläschenbrand in der Größe von rund 100 qm.

Trotz schnellem Eintreffen der Feuerwehr breitete sich der Brand auf eine Gesamtfläche von ca. 1,5 ha aus. Da sich die Löschwasserzufuhr sehr schwierig gestaltete, waren die Feuerwehren der gesamten Umgebung im Einsatz.

Im Zuge der Löscharbeiten verunfallte ein Quadfahrer, welcher seine Schafe in Sicherheit bringen wollte, bei der Fahrt auf einen steilen Hügel umkippte und sich überschlug. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 19 Uhr an.

Der Polizeiposten Lenzkirch (Tel.: 07653 96439-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Brand oder der Brandursache geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651-93360) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell