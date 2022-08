Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer prallt gegen verlorenen Holzstamm - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.08.2022, gegen 19:20 Uhr, ist ein 28 Jahre alter Motorradfahrer in der Schlüchttalstraße in WT-Gurtweil gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Holzstamm geprallt und hat sich hierbei leicht verletzt. Verloren hatte den Stamm ein Langholz-Lkw. Der 58-jährige Fahrer versuchte noch vergeblich, den herannahenden Motorradfahrer zu warnen. Dieser überfuhr jedoch den Stamm und kam dann zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht am Bein. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

