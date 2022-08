Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.08.2022, kurz nach 17:00 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer auf der L 159 im Steinatal bei WT-Detzeln schwer verletzt. Der 55-jährige war in einer Kurve von der Straße geraten. Er prallte gegen eine Steinmauer und verletzte sich hierbei schwer. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell