POL-HAM: Schwere Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag,22. Juli, 14.30 Uhr, bis Montagmorgen, 25. Juli, 7.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge und Zubehör aus einem Vereinsheim an der Schlossstraße. Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die unbekannten Täter in das Innere des Vereinsheims. Anschließend stahlen der oder die Täter Akkuschrauber, Bohrmaschinen und weiteres Arbeitsmaterial. Ein Sachschaden entstand weder an dem Fenster noch an ...

mehr