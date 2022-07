Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut in ein Gespräch verwickelt, erneut die Geldbörse geklaut

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagnachmittag, 25. Juli, um 16.40 Uhr, wurde einer 62-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft am Westentor ihre Geldbörse geklaut.

Die Geschädigte wurde durch eine unbekannte Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Ein männlicher Komplize, der augenscheinlich zusammen mit der unbekannten Dame in dem Geschäft gewesen ist, hat sich während des Gesprächs in deren Nähe befunden. Nachdem das Gespräch beendet war, ist der Geschädigten aufgefallen, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlte.

Die unbekannte Frau, die das Gespräch geführt hat, wird auf zirka 60 Jahre geschätzt. Sie hatte eine kleine, stämmige Figur, sprach akzentfreies deutsch, war komplett schwarz bekleidet und trug ein dunkelblaues Kopftuch. Der Mann konnte nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

