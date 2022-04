Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt vor Anrufwelle "falscher Polizeibeamter" - Hilden - 2204022

Mettmann

Am Dienstag, 05. April 2022, verzeichnete die Polizei im Kreis Mettmann, insbesondere im Raum Hilden, eine Anrufwelle sogenannter "falscher Polizeibeamter". Aufgrund der aktuellen Vorfälle möchte die Polizei erneut eindringlich vor den Maschen der professionell agierenden Betrüger warnen.

Zumeist täuschen die Anrufer vor, dass in der näheren Umgebung Einbrecher festgenommen worden seien und aktuell der Verdacht bestehe, dass auch der Angerufene Opfer eines Einbruchs werden könne. Die Betrüger schüren gezielt die Angst, Opfer einer Straftat zu werden und bieten anschließend scheinheilig an, Bargeld oder Wertgegenstände in sogenannte sichere amtliche Verwahrung zu nehmen.

Leider oftmals erst zu spät bemerken die Angerufenen den Betrug durch die professionell agierenden Anrufer. Nicht nur der materielle Schaden ist zumeist hoch: Viele Senioren sind insbesondere emotional von dem Betrug betroffen, da lang erspartes Geld oder Schmuckstücke von insbesondere ideellem Wert gestohlen wurden.

Die Polizei warnt deshalb eindringlich vor den perfiden Maschen der Betrüger und stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche "sichere Verwahrung" nehmen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Ähnlich gilt es auch für unangekündigte Hausbesuche: Die Polizei wird Sie niemals zu Hause aufsuchen, und Zugang zu Ihrer Wohnung verlangen. Rufen Sie in einem solchen Fall die echte Polizei von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an! Öffnen Sie keinesfalls die Tür!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell