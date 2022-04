Polizei Mettmann

POL-ME: Gelungenes Frühlingserwachen in der Innenstadt - Langenfeld - 2204019

Mettmann (ots)

Am vergangenen, verkaufsoffenen Sonntag, dem 03. April 2022, war es endlich wieder einmal so weit. Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause, konnte endlich wieder ein "Frühlingserwachen" in der Langenfelder Innenstadt gefeiert werden. Organisiert von Kommit, dem Marketingverbund für die Stadt Langenfeld, hatten dafür gleich mehrere örtliche Institutionen für das Wochenende zu einem Oster- und Frühlingsmarkt, einem Fahrradaktionstag und zu einem Kreativ-Event in die Shopping-Mitte der Stadt eingeladen.

Trotz der noch winterlichen Temperaturen lockte dann am Sonntag aber ein frühlingshafter Sonnenschein tatsächlich viele Menschen zum Fest in die Langenfelder Innenstadt. Dort stellten auf dem Marktplatz verschiedene Fahrradhändler insbesondere die neuestens Trends der immer beliebter werdenden E-Mobilität auf zwei Rädern vor. Diese gute Gelegenheit nutzten die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater aus der Dienststelle "Verkehrsunfallprävention / Opferschutz" der Kreispolizeibehörde Mettmann, um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auch mit einem eigenen Info-Stand zu Themen rund um das Fahrrad zu beraten. Tatkräftige Unterstützung erhielt die Polizei dabei von den ehrenamtlichen Helfern des "Aktionsbündnis Seniorensicherheit!" (sog. "ASS!e").

Die meistgestellten Fragen am "Polizeistand" bezogen sich auf die Themen "Sicherheit auf dem Fahrrad" sowie "E-Bikes" und "Pedelecs". Sie führten zu vielen informativen Gesprächen, die mit dem polizeilichen Angebot von ergänzendem Informationsmaterial begleitet wurden, welche dann auch sehr oft und dankend Absatz fanden.

Aber auch die "kleinen Besucher" des polizeilichen Info-Standes kamen an diesem Tag natürlich nicht zu kurz. Reflektierende Teddy-Anhänger und Klack-Armbänder, für eine bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit, aber auch kindgerechte Malbücher zur polizeilichen Verkehrsaufklärung, erfreuten sich großer Beliebtheit.

Ein besonderer Blickfang des Info-Standes war der ungewöhnliche "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde. Das ungewohnte Design des Unikats kam bei Groß und Klein sehr gut an, sorgte für interessierte Nachfragen und viel positives Feedback.

Insgesamt wurden an diesem Tag unzählige Fragen beantwortet, viele interessante Gespräche geführt und zudem zahlreiche Kinder glücklich gemacht. Dieses tolle Resümee erfreute dann natürlich auch die Polizei wiederum ganz besonders.

