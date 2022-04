POL-ME: Schlägerei löst Polizeieinsatz aus - Monheim am Rhein - 2204017

Polizei Mettmann

Eine Schlägerei zwischen zwei Männern auf der Brandenburger Allee in Monheim am Rhein hat am späten Montagnachmittag (04. April 2022) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die lautstarke Auseinandersetzung bemerkt und folgerichtig die Polizei informiert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 17:40 Uhr bemerkten Anwohner der Brandenburger Allee wie zwei Männer sich lautstark auf der Straße stritten. Als die Auseinandersetzung handgreiflich wurde, fiel einer der Männer zu Boden während der Zweite auf den blutend am Boden liegenden Mann einschlug. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten sich die Beteiligten bereits vom Einsatzort entfernt, konnten jedoch einige hundert Meter weiter angetroffen werden.

Die Männer wiesen beide deutliche Schlagverletzungen auf, so dass die eingesetzten Beamten die Rettungskräfte alarmierten. Die 38 und 46 Jahre alten Monheimer verweigerten jedoch eine erstmedizinische Versorgung und lehnten auch eine ambulante Behandlung im Krankenhaus ab.

Die Beamten stellten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einen deutlich wahrnehmbaren Cannabis-Geruch bei dem 38-Jährigen fest und durchsuchten diesen nach Betäubungsmitteln. Sie fanden eine geringe Menge Cannabis und stellten diese sicher.

Da der 38-Jährige den Kontrahenten mit einem Schlüssel geschlagen haben soll, leiteten die Beamten - neben des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - auch eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Auch gegen den 46-jährigen Monheimer wurde wegen Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Tatverdächtigen konnten keine konkreten Angaben für den Grund der Auseinandersetzung tätigen und verließen anschließend selbstständig die Tatörtlichkeit.

