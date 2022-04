Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendetektiv stellt renitenten Ladendieb - Velbert - 2204016

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Montagnachmittag (04. April 2022) stellte ein 45-jähriger Ladendetektiv einen 26-jährigen Ladendieb, nachdem dieser, mit einem bisher unbekannten Mittäter, aus einem Verbrauchermarkt an der Friedrichstraße in Velbert Zigaretten im Wert von circa 220 Euro entwendet hatte. Die Polizei nahm den Ladendieb vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein.

Das war geschehen:

Gegen 17:30 Uhr beobachtete ein 45-jähriger Ladendetektiv zwei Männer, welche sich im Kassenbereich eines Verbrauchermarktes an der Friedrichstraße 262 aufhielten. Die Männer steckten zahlreiche Zigarettenschachteln in ihre Jackentaschen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv die Tatverdächtigen ansprach, floh einer der Männer unmittelbar aus den Verkaufsräumen. Der Zweite schlug mehrfach um sich, um sich aus dem Griff des Ladendetektives zu befreien. Er konnte, dank der Mithilfe von zwei weiteren Angestellten, bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden.

Die Beamten nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Mittäter ein, welche jedoch ergebnislos verliefen.

Der Mittäter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 Jahre alt - schwarze mittellange Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke

Der polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretene 26-Jährige wurde zur Polizeiwache Velbert gebracht. Der bei ihm aufgefundene Teil der Tatbeute wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige, nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen, mangels Haftgründen von der Polizeiwache entlassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des noch unbekannten Mittäters tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell