Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Unbekannte verwüsten Spielraum in Kindergarten

Lienen (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montagnachmittag (03.01.22) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zum Waldorf-Kindergarten am Lührmannsweg verschafft. Die Täter konnten ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster öffnen. Die Unbekannten gelangten in einen Spielraum und verwüsteten diesen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

