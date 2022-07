POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Mitte (ots) - Am Montagnachmittag, 25. Juli, um 16.40 Uhr, wurde einer 62-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft am Westentor ihre Geldbörse geklaut. Die Geschädigte wurde durch eine unbekannte Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Ein männlicher Komplize, der augenscheinlich zusammen mit der unbekannten Dame in dem Geschäft gewesen ist, hat ...

mehr