Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Montag, 01.08.2022, gegen 11:30 Uhr, auf der B 34 unterhalb des Ochsenbuckel in WT-Waldshut hat eine Leichtverletzte gefordert. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin war dem verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes-Benz eines 26-jährigen Mannes aufgefahren. Im Mercedes verletzte sich eine 57 Jahre alte Mitfahrerin, die hinten rechts saß. Sie kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos liegt bei rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell