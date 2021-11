Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall: Kradfahrerin verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 17-Jährige aus Hürtgenwald mit ihrem Leichtkraftrad die Landesstraße 11, aus Richtung Brandenberg in Fahrtrichtung Kleinhau. Dabei bemerkte sie kurz nach 16:30 Uhr in Höhe des Abzweigs zum Motocross-Gelände zu spät, dass vor ihr ein PKW verkehrsbedingt anhalten musste. Sie fuhr auf diesen Wagen auf, stürzte und wurde leicht verletzt.

Nach einer notärztlichen Behandlung wurde sie vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad wurde erheblich beschädigt. Am PKW, geführt von einem 54-jährigen Mann aus Nörvenich, entstand leichter Schaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

