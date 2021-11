Polizei Düren

POL-DN: Paketdieb wurde gestellt

Kreuzau (ots)

Am Samstagnachmittag hatte ein 25-jähriger Post- und Paketezusteller sein Fahrzeug am Feuerwehrgerätehaus in der Ortslage Drove (Wehrstraße) geparkt, um dort Pakete zu sortieren. Während er mit der Ladung beschäftigt war, hatte ein 16-Jähriger aus dem Gemeindegebiet die geöffnete Tür und die Abgelenktheit des Zustellers genutzt, um ein Paket aus dem Fahrzeug zu entwenden. Allerdings war der Diebstahl von Zeugen bemerkt worden.

Diese machten sich dann zusammen mit dem Zusteller an die erfolgreiche Verfolgung des Diebes. Der konnte auf dem Friedhof in Drove gestellt werden und übergab auf Aufforderung dem Zusteller das Diebesgut, einen neuen, höherwertigen Kapuzenpullover, den er bereits ausgepackt bei sich trug. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige durch das Nachtigallental in Richtung Wewordenstraße. Hier wurde er wenige Minuten später, dank einer detaillierten Beschreibung, durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Kreuzau gestellt.

Den Beamten händigte der Ertappte zudem einen Crusher mit Cannabisinhalt aus. Dieser wurde sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Besitz von Betäubungsmitteln gefertigt. Er wurde durch die Polizei in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell