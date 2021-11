Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Bild-Infos

Download

Kreuzau (ots)

Auf der L 33 bei Thum kam es gestern Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw aus Richtung Thum kommend auf der L 33 in Richtung Nideggen. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr und es kam zu mehreren Kollisionen. In der Gegenrichtung fuhren nacheinander eine 45-Jährige aus dem Kreis Euskirchen, eine 32-Jährige aus Rheinland-Pfalz und eine 28-Jährige aus Vettweiß. Der Wagen des 20-Jährigen stieß jeweils mit den Pkw zusammen; mit dem Wagen der 28-Jährigen frontal.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die die beteiligten Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf insgesamt 18000 Euro geschätzt.

Als Ursache für den Unfall gab der 20-Jährige an, dass er möglicherweise in Sekundenschlaf gefallen sei. Die L 33 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell