POL-FR: Schliengen: Auto kommt von Straße ab - vier Verletzte - Fahrerin mutmaßlich alkoholisiert

Am Dienstag, 02.08.2022, kurz nach Mitternacht, ist auf der K 6342 zwischen Obereggenen (Schliengen) und Feldberg (Müllheim) ein Auto von der Straße abgekommen. Vier Mitfahrer im Alter zwischen sieben und 17 Jahren erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Zwei kamen in umliegende Krankenhäuser, ein Verletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Die 36-jährige Fahrerin hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Auto streifte mehrere Bäume, bevor es sich mehrfach überschlug und einen tiefen Abhang hinunterstürzte. Der Beifahrer konnte die anderen Insassen auf dem schwer beschädigten Auto befreien. Die Insassen auf der Rückbank dürften nicht angeschnallt gewesen sein. Die Fahrerin blieb unverletzt, stand aber mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcomatentest ergab rund 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 7000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

