Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220525.4 Kiel: Festnahme von zwei Einbrechern auf frischer Tat

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von gestern auf heute wurden im Stadtteil Kiel-Elmschenhagen zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 25.05.2022, gegen 00:20 Uhr, meldete ein ortsabwesender Hausbesitzer dem Polizeinotruf in Kiel, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen unbefugt Zutritt zu seinem Wohnhaus in der Preetzer Straße in Kiel verschafft hätten. Sein Grundstück sei videoüberwacht und die Live-Bilder würde er auf seinem Handy einsehen können. Die Täter hätten im Souterrain eine Fensterscheibe eingeschlagen und seien so ins Objekt gelangt.

Durch eingesetzte Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers, der Diensthundestaffel und des Kriminaldauerdienstes aus Kiel wurde das Wohnhaus umstellt und im Anschluss durchsucht. Dabei wurden zwei männliche Personen im Alter von 30 und 40 Jahren festgenommen. Das Stehlgut in Form von Alkoholika stand in einem Rucksack zum Verlassen des Hauses bereit.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden beide festgenommene Personen zwecks Vorführung beim Amtsgericht Kiel am Morgen des 25.05.2022 dem Polizeigewahrsam Kiel zugeführt. Mangels vorliegender Haftgründe kamen die zwei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt die Ermittlungen.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Eva Rechtien, Polizeidirektion Kiel

