POL-KI: 220525.1 Kiel: Medieneinladung

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich Schrevenpark in Kiel zu einem versuchten Raub auf eine Passantin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am 22.05.2022, gegen 02:30 Uhr, befand sich eine 59-jährige Frau zu Fuß auf dem Heimweg zu ihrer Wohnanschrift. In der Schillerstraße, Höhe der ...

