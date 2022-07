Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall auf der K 1029 fordert zwei schwer verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf der Kreisstraße 1029 von der Nagolder Straße im Bereich Herrenberg kommend in Fahrtrichtung Herrenberg-Haslach ein Unfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 24 Jahre alter VW-Lenker befuhr die K 1029 in Richtung Haslach und wollte im weiteren Verlauf nach links auf einen abzweigenden Feldweg abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen entgegenkommenden Audi, der mit einer 17-jährigen Fahrerin und einem 50 Jahre alten Mann im Rahmen des begleitenden Fahrens besetzt war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, worauf der Audi nach rechts in ein angrenzendes Feld schleuderte. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr Beifahrer und der 24 Jahre alte Mann wurden schwer verletzt. Alle drei Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Die K 1029 war während der Unfallaufnahme gesperrt, was jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge hatte.

