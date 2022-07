POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmittag gerieten in Dorsten zwei Fahrzeuge in Brand. Die Brandursache ist bisher unklar. Ein Zusammenhang wird seitens des Fachkommissariats geprüft. Die Polizei bittet daher Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben könnten, sich zu melden (0800 2361 111). Zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, brannte ein Auto an der Kurt-Schumacher Straße ...

mehr