POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12.07.) brachen zwei unbekannte Männer in ein Hotelrestaurant am Eduard-Weitsch-Weg ein. Kurz nach 3 Uhr hebelten sie eine Tür auf und gelangten so ins Objekt. Sie gingen hinter die Rezeption, öffneten die Kasse und entnahmen Bargeld. Den im Nebenraum angetroffenen Mitarbeiter (44-jähriger Marler) forderten sie unter Vorhalt eines Messers auf, sich still zu verhalten. ...

