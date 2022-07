Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch - Zwei Täter flüchtig

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.07.) brachen zwei unbekannte Männer in ein Hotelrestaurant am Eduard-Weitsch-Weg ein. Kurz nach 3 Uhr hebelten sie eine Tür auf und gelangten so ins Objekt. Sie gingen hinter die Rezeption, öffneten die Kasse und entnahmen Bargeld. Den im Nebenraum angetroffenen Mitarbeiter (44-jähriger Marler) forderten sie unter Vorhalt eines Messers auf, sich still zu verhalten. Sie versuchten noch einen Tresor zu öffnen, was nicht gelang und entfernten sich dann in Richtung City-See. Der Mann konnte die Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 1,80m - 1,85m groß, kräftig, bekleidet mit Kapuzenpullis - Kapuzen über den Kopf gezogen, blaue medizinische Masken, Handschuhe, einer trug eine hellgraue Sporthose, eine hellbeige Cargojacke und weiße Turnschuhe. Der Marler blieb unverletzt.

Hinweise an die Polizei: 0800 2361 111.

