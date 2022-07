POL-RE: Bottrop: Drei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Recklinghausen (ots) - Am Samstag durchsuchten bislang unbekannte Täter eine Wohnung am Milchpfad und entwendeten, nach bisherigen Erkenntnissen, etwas Bargeld und Schmuck. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr begaben sich fremde Männer (wie viele genau ist bisher nicht bekannt) in die Wohnung einer 91-Jährigen. Sie fragten die Frau nach Geld und durchsuchten die Wohnräume und Schränke. Die Seniorin blieb unverletzt, war ...

mehr