POL-K: 220926-5-K Fünf Verletzte nach Spritztour mit Arbeitsfahrzeug - Blutprobe

In der Nacht zu Montag (26. September) sind in Köln-Porz Westhoven drei Männer (26, 29, 51) und zwei Frauen (25,26) bei einer "Spritztour" mit einem Arbeitsfahrzeug verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Nach vorliegenden Aussagen soll der 51-Jährige mit einem 26-Jährigen Mann auf dem Beifahrersitz und weiteren sieben Personen auf der Ladefläche in der Kurve Armand-Peugeot-Straße / In der Westhovener Aue die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb mit nach oben zeigenden Rädern auf der Straße liegen. Der 51-Jährige und drei der auf der Ladefläche Mitfahrende wurden dabei leicht verletzt, der Beifahrer kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Unfallfahrer entfernte sich nach dem Unfall und wurde nur wenig später durch ein Streifenteam in der Nähe angetroffen, als er sich mit einem Radlader auf den Weg zur Unfallstelle machen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizisten ordneten die Blutprobenentnahme an und stellten das Unfallfahrzeug sicher. (cw/de)

