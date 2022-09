Polizei Köln

POL-K: 220926-2-K Zeugensuche nach Schlägerei in Köln-Dellbrück

Köln (ots)

Nach einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten nach dem Straßenfest "Dellbrücker Festmeile" sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Laut ersten Zeugenangaben sollen zwei Personengruppen in der Nacht auf Sonntag (25. September) gegen 3.20 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße in Höhe der Kreuzung mit der Dellbrücker Hauptstraße in Streit geraten sein und letztlich aufeinander eingeschlagen haben.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten Beteiligte zu Fuß sowie mit Autos. Von sechs Männern und einer Frau im Alter von 27 bis 39 Jahren, die mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, hat die Polizei bereits Personalien.

Das Kriminalkommissariat 55 bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können oder Bild/-Videomaterial davon haben, sich unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/de)

