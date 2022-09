POL-K: 220925-2-K Dieb durch polizeiliche Videobeobachtung wiedererkannt

Köln (ots) - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am frühen Samstagmorgen (24. September) in Köln-Chorweiler auf der Flucht vor der Polizei mit einem Opel erst gegen ein Verkehrsschild und dann in einen Zaun gefahren. Der jüngere seiner Beifahrer (17, 18) erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 3.45 Uhr war der Wagen Einsatzkräften auf dem Weichselring ...

